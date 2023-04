La Petite Gazette

Dans nos contrées, nous l’avons régulièrement évoqué dans ces colonnes, le transport des matières premières et des produits finis s’effectuait soit par voie terrestre soit par voie fluviale. Pendant plusieurs siècles, quand la métallurgie régnait en maître dans notre région, ce sont de très importants convois de charrettes qui se croisaient sur le mauvais chemin d’alors. Ces charrettes étaient tantôt chargées de charbon de bois, tantôt de minerai à destination des fourneaux ; d’autres acheminaient les gueuzes de fonte coulées dans ces fourneaux vers les affineries ; enfin, c’étaient encore des chariots et des charrettes qui assuraient le transport des produits finis. Ce trafic empruntait des chemins que, souvent, les conditions météorologiques rendaient difficiles voire impraticables. Les voies étaient défoncées par l’incessant passage de ce charroi dont les roues creusaient de profondes ornières se muant en ruisseaux sous la pluie. De nombreux conflits éclatèrent à l’initiative des charretiers de l’ancien régime pour tenter de voir ces chemins remis en état.

Quand on évoque des métiers aujourd’hui disparus, il n’est pas toujours simple de les présenter avec un minimum de cohérence et sans tomber dans le piège consistant à les énumérer comme s’il s’agissait d’un simple inventaire. C’est pourquoi, je souhaitais vous emmener sur la route de nos aïeux à la rencontre de ces professions dont la modernité a eu raison.

Quand les communes furent créées, elles se virent attribuer l’entretien de ces vieux chemins empierrés. C’est là l’origine d’un métier dont le souvenir même s’est quasiment effacé des mémoires : casseur de pierres. Ces hommes passaient des journées entières accroupis devant des tas de grosses pierres qu’ils cassaient à grands coups de leur casse-pierre (leû makète) pour combler les trous et les ornières des chemins. Les voies qu’ils devaient réhabiliter de la sorte voyaient s’élever, sur les bas-côtés là où leur tâche était requise, des tas de grosses pierres brutes transportées depuis les carrières les plus proches et qu’il leur fallait débiter. C’était ensuite le passage incessant des chariots, charrettes, malles-postes et le martèlement régulier des sabots des chevaux et des bœufs qui transformaient ces pierres en gravier puis en poussière. Ce travail harassant a été immortalisé par le peintre Gustave Courbet dans un tableau qu’il présenta au salon de Paris en 1850 et qu’il décrivait en ces termes dans une lettre à son ami écrivain Jules Chamfleury :