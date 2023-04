Andenne et Ohey connectées au très haut-débit pour la fin de l’été

Claude Eerdekens le souligne d’entrée, « il est important de disposer d’une image et d’une téléphonie de bonne qualité dans nos communes. » Et en écho au bourgmestre andennais, celui d’Ohey, Christophe Gilon, renchérit : « C’est impactant sur l’installation de nouveaux habitants et la vente de biens immobiliers, d’où la nécessité d’avoir un réseau de qualité. »

C’est lors d’une conférence de presse que VOO, représentée par France Vandermeulen, a pris la peine de fournir plus de détails sur le projet commun, entre l’opérateur liégeois, la région wallonne et les communes d’Andenne et d’Ohey, d’enfin optimiser la connectivité internet des habitants disposant déjà de la télédistribution.

Des travaux terminés pour la fin de l’été

C’est dans le cadre du Plan Last Miles, du Plan de relance de la Région Wallonne, que ce passage vers l’internet à très haut débit a été initié. Le projet de modification du réseau à Andenne et Ohey était cependant déjà sur la table de VOO il y a quelques temps mais « les zones les plus rurales demandent un investissement plus lourd », explique France Vandermeulen. Toutefois, depuis le mois de février dernier, les travaux ont officiellement commencé. Ils prendront fin en juillet ou en août 2023. « Les travaux se passent bien et seront bientôt terminés. On a une infrastructure particulièrement adaptée aux zones rurales qui évite d’ouvrir les façades. C’est plus rapide et moins couteux. » La représentante de l’opérateur internet poursuit : « Nous travaillons par poches (NDLR : secteur par secteur) et le service sera délivré par poches. C’est pourquoi nous ne communiquerons pas vers les citoyens avant juillet ou août. » Il faudra donc patienter encore un peu avant de savoir quand votre connexion GIGABIT sera définitivement fonctionnelle.