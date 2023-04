Le Normand Matthieu Tordeur sur la banquise pour alerter sur le réchauffement climatique

Avec elle, en autonomie complète, le trentenaire va rallier la communauté inuit de Gjoa Haven. « C’est environ 400 km, avec dix à douze heures de ski par jour, des températures de -30 à -40ºC. Et des ours polaires… Nous avons tous les deux de l’expérience et le matériel nécessaire mais nous devons rester très humbles sur ce qui nous attend et ne pas nous reposer sur nos lauriers. La banquise, je ne la connais pas. »

Matthieu Tordeur, l'aventure normande

Dès ce 6 avril, et durant deux à trois semaines selon les conditions sur place, l’aventurier normand va documenter ce voyage dont l’objectif est de constater, notamment, les effets du réchauffement climatique : « C’est une aventure humaine et un défi. Mais l’objectif est surtout de donner les clefs de compréhension sur ce qui se joue au pôle et rendre tangible les enjeux contemporains. » Le carnet de bord de l’explorateur doit être actualisé le plus régulièrement possible sur son site.