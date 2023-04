VIDÉO. Après son duo avec Benson Boone, la chanteuse havraise Philippine Lavrey enchaîne les succès

Et c’est ici même que Philippine Lavrey a composé, il y a fort longtemps, cette chanson qui est devenue son premier single, Tomber en amour. Sorti le 3 mars 2023, ce morceau aux sonorités pop folk est salué par la critique et tourne actuellement sur toutes les plateformes. Les succès s’enchaînent pour la Havraise. Son duo sur le titre In the Stars avec l’américain Benson Boone cartonne depuis l’été 2022, avec 15 millions de stream enregistrés et un disque d’or à la clé. Récemment, lors du concert des Enfoirés à Lyon, celle que le grand public avait découverte dans The Voice 2016 est apparue comme la révélation lors de ses prestations aux interludes.

Philippine, cependant, a pris son temps pour entrer dans la lumière. « Petite, je suivais partout ma mère qui était accordéoniste, raconte la jeune femme en feuilletant l’album de photos de famille. Sur celle-ci on me voit jouer des percussions pour un concert. Je dois avoir 6 ans. »

La Havraise apprend seule à jouer du piano sur le clavier qu’on lui a offert. Puis, c’est la guitare et bien sûr le chant sans jamais prendre de cours. Sa voix légèrement rauque qui est sa signature vocale ? « Peut-être que ça vient de mon enfance toujours en mouvement, et toujours enthousiaste », rit-elle.

Bien qu’elle ait grandi baignée de musique, Philippine n’envisage pas d’en faire son métier. « J’avais peur de ne pas pouvoir faire ce que j’aime. » Mais elle passe tout de même le casting de The Voice au Havre. « La première fois sur la scène de The Voice, pour les auditions à l’aveugle, était… lunaire. Je ne connaissais pas ce monde-là. Mais j’ai découvert qu’il existait des gens bienveillants qui n’étaient pas avides de te transformer comme la pop le voudrait », confie Philippine. C’est lors de cette aventure qu’elle rencontre ceux qui deviendront ses meilleurs amis et collaborateurs, encore aujourd’hui.

Des Enfoirés à M Pokora

Autre rencontre déterminante : celle de Patrick Fiori. C’est par son intermédiaire que Philippine se glisse dans l’ombre du spectacle des Enfoirés en 2018. Après le départ de Jean-Jacques Goldman, il fallait trouver un remplaçant pour faire les voix témoins sur les morceaux de la troupe. Et c’est la petite Havraise qui s’y colle. Depuis, la jeune artiste est chaque année un peu plus indispensable aux Enfoirés. « Je suis un peu la voix cachée des Enfoirés… Le couteau suisse », admet-elle.

Sa jeune carrière est jalonnée de beaux duos comme celui qu’elle a interprété avec M Pokora après avoir gagné un concours national. « J’étais comme une folle. C’est toute mon enfance. Avec ma sœur, on écoutait M Pokora. Le rencontrer et enregistrer une chanson avec lui… Il a complètement adhéré à ma version. C’est un cadeau », confie la jeune artiste. Philippine est partie en tournée avec le chanteur pour assurer ses premières parties en 2019.

Des chansons pour Jenifer et Slimane

Philippine a plus d’une corde à sa guitare. Non contente d’écrire ses propres chansons, la jeune artiste écrit et compose pour d’autres. Comme le titre Si je m’en allais qu’elle a coécrit et composé pour Slimane. Slimane, c’est un copain depuis l’aventure The Voice à laquelle ils ont tous les deux participé et que le chanteur a remporté. « J’écris pour moi mais ce morceau… je l’ai terminé en pensant à Slimane, alors je lui ai envoyé par message. Il m’a répondu aussitôt : «“ je prends ! ” C’était drôle », se souvient-elle.

Plus récemment, c’est Jenifer qui s’est emparé d’une mélodie composée par la Havraise. « C’était lors d’un séminaire d’écriture. J’avais une musique, un grand artiste qui était là avait des paroles. Et miracle, tout collait parfaitement ! », lance Philippine. C’est devenu Jamais baisser les yeux, que les deux jeunes femmes ont interprété sur scène lors de la récente tournée de Jenifer que Philippine accompagnait. « C’est une chanson féministe forte mais toute en douceur, ce qui n’enlève rien au message, au contraire », explique-t-elle, plutôt fière de cette dernière collaboration.

Amel Bent et Jenifer seront aussi aux concerts de l’Armada de Rouen

La force des expériences

Forte de toutes ces expériences, assurée dans ses choix musicaux, Philippine laisse désormais exploser son talent. Sur scène comme en petit comité. Et c’est dans le salon de sa mère, au Havre, et filmée par Paris-Normandie, que Philippine sort sa guitare pour entonner les accords entêtants de Tomber en amour.