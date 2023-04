Fuite de gaz dans le centre d’Amay: un périmètre de sécurité établi, trains à l’arrêt, gare évacuée

Le bourgmestre Jean-Michel Javaux s’est rendu sur place. « Il s’agit de travaux de remplacement de conduites, qui sont à réaliser durant plusieurs mois, une odeur a été détectée. Un engin de travaux a déclenché une fuite de gaz. Resa, la police et les pompiers sont encore sur place pour identifier l’ampleur de la fuite et les réparations nécessaires. Un immeuble a été évacué et les habitants sont accueillis au Gymnase Communal d’Amay. Les autres personnes présentes dans les immeubles aux alentours sont confinées dans leur maison ou appartement. »

Rétabli

Aux alentours de midi, la commune informati : « Un bouchon a été placé, les tests effectués et la situation est sous contrôle. La circulation des trains est de nouveau autorisée. Le périmètre est en train d’être levé. Les personnes confinées peuvent ressortir. Les habitants vont bientôt pouvoir regagner leur maison.

La rue de l’Industrie restera fermée à la circulation à hauteur de l’Immeuble 36, donc entre la rue de Biber et de l’Hopital, le temps des réparations en profondeur sans doute jusqu’à demain soir. La circulation locale est autorisée pour les riverains. Tout grand merci aux équipes de Resa, d’Aquaflux, aux pompiers de la zone Hemeco, aux policiers de la zone Meuse Hesbaye, et aux équipes communales et du CPAS pour leur réactivité et leur aide. Merci aux riverains concernés pour leur compréhension ».