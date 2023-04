«Je lui ai pressé une orange pour qu’il ait des vitamines»: après avoir annulé ses concerts, Stromae a été aperçu dans une brasserie à Knokke, le restaurateur raconte (photo)

Début avril, Stromae annonçait une nouvelle qui n’a pas surpris grand monde. Après avoir annulé six concerts, il a expliqué ne pas être en mesure d’assurer les dates de sa tournée, en tout cas jusqu’à fin mai. « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant », a écrit le chanteur, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

de videos

Stromae doit donc se reposer. Il s’est notamment rendu dans un restaurant à Knokke, comme l’a raconté Olivier Thiel, le gérant d’une brasserie au Nieuwsblad : « Il avait réservé en ligne, mais je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Il avait utilisé son vrai nom. Quand il est entré, j’ai tout de suite compris. Mais j’étais un peu incrédule : comment avait-il pu se retrouver dans notre restaurant ? Après sa commande, j’ai quand même vérifié dans la cuisine. Mais c’était bien lui. »