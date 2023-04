Luc Trullemans le confirme: l’été approche, voici ce à quoi il faut s’attendre dans les prochains jours

C’est ainsi que ce jeudi nous connaîtrons encore des conditions fraîches avec une alternance de périodes ensoleillées surtout présentes l’avant-midi et de passages nuageux pouvant être localement accompagnés d’averses dans le courant de l’après-midi. Celles-ci devraient toutefois être moins virulentes et moins nombreuses que la veille.

Les températures varieront entre 7 et 11° sur le relief ardennais et entre 11 et 14° ailleurs. Le vent du sud-ouest à ouest soufflera encore avec des pointes de 50 à 70 km/h.

La nuit suivante sera souvent étoilée avec même des gelées en Ardenne , les minimales y descendant généralement entre +1 et -2° et localement même entre -2 et -7° dans les vallées des cantons de l’est ; par contre ailleurs nous observerons des valeurs plutôt comprises entre 2 et +6°.

Vendredi :

La prochaine dépression océanique qui arrivera sur le sud-ouest de l’Angleterre, se déplacera vers le sud-est en direction du nord de l’Italie.

Sa zone de précipitations affectera surtout le nord de la France, nous laissant sous un ciel assez lumineux avec quelques cumulus et des températures diurnes un peu moins fraîches revenant l’après-midi entre 9 et 12° en Ardenne et entre 12 et 16° dans les autres régions.

Comme le ciel se dégagera bien la nuit sur l’Ardenne, le gel s’y manifestera à nouveau localement avec des températures entre 0 et -5° dans certaines vallées alors qu’ailleurs les minimales afficheront 1 à 6° et même 6 à 8° sous les nuages présents sur la moitié ouest du pays.

Samedi:

Le vent s’installera au secteur nord et commencera à bien se faire sentir durant la journée avec des pointes entre 40 et 60 km/h.

Il dégagera le ciel partout ce qui favorisera une agréable journée avec des températures diurnes entre 14 et 16° généralement en plaine mais plutôt entre 9 et 12° au littoral et sur les hauteurs ardennaises.

Dimanche :

Nos régions se situeront entre une zone dépressionnaire recouvrant le sud-est de l’Europe et une zone anticyclonique s’étendant du Golfe de Gascogne vers la Mer du nord et la Scandinavie.

De l’air perturbé affectera encore temporairement l’Allemagne et l’est de notre pays où nuages bas et petites pluies seront d’actualité tandis que le littoral et tout l’ouest du pays profiteront encore de la présence du soleil.

Maximales entre 12 et 15° dans les régions ensoleillées sauf à la mer où l’on devra se contenter de 9 à 12° et en Ardenne où les nuages bloqueront les températures entre 6 et 10°.

Lundi :

Comme l’anticyclone se renforcera en mer du nord , le flux de nord sera de plus en plus remplacer par un vent de nord-est devenant un peu plus sec et plus doux avec une alternance de champs nuageux et de périodes de soleil dans un air plus continental avec des températures entre 11 et 14° à la mer et en haute Ardenne et entre 14 et 18° dans les autres endroits.

Evolution pour mardi et mercredi prochain :

L’anticyclone continuera à se renforcer sur le nord de la Mer du nord ce qui accélèrera le courant continental d’est sur l’Europe occidental avec un vent de nord-est soufflant l’après-midi avec des pointes de 40 à 60 km/h.

L’air en provenance de l’est de l’Europe et de l’ouest de la Russie deviendra de plus en plus sec avec d’avantages de soleil au cours des jours et des maximales agréables comprises entre 12 et 19° selon les régions.