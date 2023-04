Scandale au Parlement européen: comme Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri est sorti de prison!

Comme prévu, Marc Tarabella a pu quitter la prison de Marche ce jeudi matin. L’ex-eurodéputé et bourgmestre d’Anthisnes, inculpé de corruption, blanchiment et participation à une organisation criminelle dans l’affaire de corruption du parlement européen par le Maroc et le Qatar, est placé sous bracelet électronique.

On apprend également que comme Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri est lui aussi sorti de la prison de Saint-Gilles. Apparu amaigri, l’ex-eurodéputé italien poursuivra sa détention préventive sous bracelet électronique. Il n’a fait aucun commentaire aux médias présents.