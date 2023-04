Des chaises à 3.000€ pièce, une machine à café de 2.400€... dans la maison des parlementaires: «Je rappelle que c’est du mobilier d’équipement collectif et professionnel»

Après trois ans de travaux, la maison des parlementaires wallons est en cours de finalisation. Pascal a travaillé sur le chantier plusieurs semaines. Et pour cet ouvrier, il est démesuré. « Étant électricien à la base, je passais dans des pièces, dans des pièces et des pièces… Et j’ai vu des plateaux en marbre, un fauteuil à 15.000 euros. Je trouve cela déjà un peu aberrant. Des lampes avec des socles en marbre, à mon avis ça coûte 4 ou 5.000 euros. Beaucoup d’argent gaspillé… », s’étonne cet ouvrier relayé par RTL.

Le bâtiment – qui accueillera 150 fonctionnaires, 75 députés et leurs collaborateurs dans 91 bureaux – ouvrira ses portes en septembre, nos confrères de RTL ont pu effectuer une visite des lieux en compagnie du nouveau président du Parlement wallon, le Theutois André Frédéric. Qui, rappelons-le, ne présidait pas encore l’institution quand ces travaux ont été décidés.