Charles Michel de retour comme bourgmestre de Wavre après son mandat européen? «Je ne m’interdis rien...»

Charles Michel, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après novembre 2024, fin de votre mandat européen ?

Non, et je vous remercie de me poser la question. Je suis absolument concentré à 1.000 % sur mes responsabilités, sur mon mandat. Les temps sont graves, les temps sont sérieux. Il n’y a pas d’espace pour la distraction. Je comprends que pour un observateur, pour quelqu’un qui voit ça de l’extérieur, ça peut susciter le doute.

C’est logique…

Je peux vous dire que toute ma vie politique a été faite de mandats de trois, quatre, cinq ans. Il m’est donc arrivé très souvent dans mon parcours politique de ne pas savoir trois mois avant ce qui allait m’arriver trois mois plus tard. C’est quelque chose qui, intellectuellement, n’est pas un problème pour moi. Quand je suis devenu Premier ministre, vous êtes bien placé pour le savoir, personne n’aurait pronostiqué quelques semaines avant les élections que je deviendrais Premier ministre…

Pas de plan de carrière ?

Les deux seuls mandats que j’aie vraiment voulus, c’est bourgmestre de Wavre et président du MR. Ce sont les deux seuls mandats pour lesquels je me suis mobilisé, je les ai voulus. Je ne m’interdis rien mais je ne suis pas dans un moment où ce sujet-là occupe mon esprit.

On vous voit mal redevenir président du MR, quand même.

J’ai deux moteurs : une conviction sincère qui touche à une certaine idée de la société, que ce soit dans ma commune à Wavre, dans mon pays, la Belgique, ou sur le plan européen. Dans ce moment de ma vie, j’ai 47 ans, toutes les fonctions que j’ai exercées, je les ai considérées comme des fonctions qui n’étaient pas secondaires. Quand j’étais bourgmestre de Wavre, quand je m’occupais des travaux publics à Wavre et de l’embellissement de la ville, je trouvais ça très important comme responsabilité. Je n’ai pas du tout cette impression qu’il y a des petites choses et des grandes choses. Il y a des choses différentes mais je ne mets pas sur une échelle des valeurs les différentes possibilités d’être utile.