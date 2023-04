La police cherche à identifier cet individu présent lors d’une soirée «Box» au Country Hall de Liège: le reconnaissez-vous?

L’individu se trouvait la nuit du 17 au 18 décembre 2022 à une soirée « Box » qui se déroulait au Country Hall de Liège, situé allée du Bol d’Air à Angleur.

Cet homme est âgé entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence mince, a les cheveux foncés et une barbe naissante. Il portait un pull blanc et une veste noire sans manches.