Welexit et Copl s'unissent pour faciliter l’accès à l’information et à la justice pour toutes les questions de couple

Ce nouveau duo s’est donné pour objectifs de redonner le pouvoir aux personnes en couple et de leur permettre de s’informer, de façon à faire les bons choix pour elles-mêmes et pour leurs proches.

Des questions sensibles se posent alors pour que cette étape difficile ne s’enlise pas. Vers quels professionnels se tourner pour aborder les questions d’ordre familial (coparentalité, famille recomposée, etc.) : médiateurs, psychologues, thérapeutes… ? Faut-il faire appel à un avocat pour parler de la garde des enfants et/ou de la répartition des biens mobiliers et immobiliers ? Combien coûtent ces professionnels et comment les contacter ?

Néanmoins, avant d’en arriver à une séparation, impliquant potentiellement une procédure juridique, il est également utile de s’interroger sur la possibilité de surmonter une crise de couple, notamment par le biais de ressources adéquates et de conseils de spécialistes. Y accéder de manière intuitive et fiable représente donc un réel enjeu.

Une approche globale pour de meilleures relations

Le partenariat entre les start-ups belges Welexit et Copl offre aux personnes en couple un soutien juridique et relationnel complet, accessible en ligne. Les membres de Copl bénéficieront de contacts privilégiés avec les avocats de Welexit, tandis que les clients de Welexit pourront accéder aux ressources et aux experts de Copl pour une meilleure compréhension des enjeux relationnels.

« J’ai moi-même vécu un divorce. En cherchant du soutien et des informations fiables, je me suis rendu compte qu’on ne parlait nulle part de l’ensemble des aspects du couple (psychologiques, légaux, relationnels, financiers, etc.), alors que ces facteurs s’influencent mutuellement. Depuis, je me suis remariée et j’ai décidé de mettre mon expérience au service des autres. Sur Copl, j’ai rassemblé un maximum d’informations, de conseils, et de professionnels en lien avec la vie de couple. Cette complémentarité des expertises est vraiment nécessaire lorsqu’on aborde ‘le couple’ et fait la force de Copl », déclare Mayssa Badr, fondatrice de Copl. « On y parle de toutes les phases : comment conserver l’harmonie quand tout va bien ; comment réagir lorsque quelque chose ne tourne pas rond ; et comment gérer sereinement la crise. Grâce à notre nouveau partenariat avec Welexit, nous allons proposer à nos membres des outils juridiques pratiques et un accès privilégié aux avocats spécialisés de Welexit. »

« Comme Copl, Welexit est né de la volonté de résoudre un problème qui touche tous les citoyens. Il ressort, en effet, d’un rapport récent que plus de 80% des besoins juridiques ne sont pas traités. Comment pouvons-nous vivre dignement sans connaitre nos droits et les défendre ? De la même manière, comment pouvons-nous être heureux sans trouver de la stabilité dans nos relations amoureuses ? Ce sont des problèmes qui méritent des solutions. Dès lors, le partenariat avec Copl s’est construit autour d’une vision commune qui est de donner aux citoyens les moyens nécessaires pour mener une vie plus paisible, plus heureuse », explique Yizhaq Kricheli, CEO et cofondateur de Welexit.