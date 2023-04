Prévention des accidents domestiques: la Maison des géants débarque à Wavre

Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité et d’invalidité, surtout pour les plus jeunes. Pour prévenir les dangers, l’Hôtel de Ville de Wavre accueille, du 19 avril au 1er mai, une expérience immersive : la Maison des géants. On y voit les choses en grand, pour les voir comme un petit. Dans un espace où tous les volumes ont triplé, le public est invité à toucher à tout : grimper sur une toilette démesurée, porter une poêle énorme, empoigner un couteau gigantesque, allumer une machine à laver titanesque, grimper les marches d’un escalier colossal…

Cette approche ludique vise un apprentissage sérieux basé sur l’expérience et la mise en situation. Les accidents domestiques tuent trois fois plus de personnes en Europe que les accidents de la route. Et ce sont les jeunes enfants qui courent le plus de risques d’être impliqués dans ces accidents. La Ligue des familles veut permettre à chacun de mieux se représenter les principaux dangers pour les éviter.