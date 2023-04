Opération de police à Schaerbeek: les riverains seront accompagnés d’un policier le 16 avril

Suite à une opération de police à Schaerbeek, l’avenue Félix Marchal (entre la rue Radium et la Chaussée de Louvain) et la chaussée de Louvain (entre la Place Dailly et le carrefour Grande Rue au bois-Rue Victor Hugo) seront fermées dimanche à partir de 08h00. Seuls les habitants pourront se rendre chez eux.

« Merci de suivre les déviations prévues. Nous vous demandons de ne pas vous rendre dans le quartier afin de permettre aux services de police d’effectuer leur travail », indique la police sur les réseaux sociaux.