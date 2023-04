La Hestre: la fresque historique sur le muret du cimetière est presque terminée et elle est superbe!

Derrière cette fresque, on retrouve les artistes Dawit et Renard de « Spray Art ». Une société basée dans le Brabant wallon, déjà sollicitée par des villes comme Tubize ou Wavre. « Nous avons de plus en plus de demandes. Il faut dire que les graffitis sont mieux vus qu’il y a quelques années. Il y a eu une période où beaucoup préféraient avoir recours au numérique avec des bâches. On en revient au manuel, tant mieux pour nous, » ont-ils expliqué.

Des éléments caractéristiques du village figurent sur cette œuvre, tels que le parc de Mariemont, l’hôpital et le carnaval. « Nous avons réfléchi à des thématiques et nous avons envoyé des photos de celles-ci pour permettre aux artistes de la société Spray Art de réaliser des ébauches. En tout, trois projets nous ont été remis avant que nous validions le dernier en Collège communal », a précisé Bruno Pozzoni, le bourgmestre.