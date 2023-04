Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Miguel (prénom d’emprunt) ne gagne pas bien sa vie. Constamment, il est dans l’obligation de se serrer la ceinture. C’est d’autant plus le cas lorsqu’il tombe dans la consommation de cannabis. Du jour au lendemain, le trentenaire n’a plus l’occasion d’acheter sa dose. Il décide de passer de l’autre côté de la barrière et de vendre de la drogue à ses amis. Petit à petit, son portefeuille se remplit. Au total, la vente rapporte tout de même 15.120 euros.