Guerre en Ukraine: les documents des autorités américaines ayant fuité indiqueraient un conflit au sein du gouvernement russe

Selon le journal américain, les archives décrivent comment le service de sécurité russe (FSB) « accuserait » le ministère de la Défense de passer sous silence les pertes russes en Ukraine. Le rapport décrit la réticence des hauts gradés militaires à transmettre la mauvaise nouvelle aux hauts responsables. Toujours d’après le New York Times, le FSB serait critique au sujet des décès communiqués par le ministère, car il ne prendrait pas, notamment, en compte les victimes au sein de la Garde Nationale et du groupe Wagner.

Selon les documents en possession du New York Times, le FSB a évalué les pertes à plus de 110.000. D’autres dossiers divulgués auparavant, faisaient état de 189.500 à 223.000 décès en un an.