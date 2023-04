L’auteur des dégradations sur 48 véhicules à Esneux a été arrêté ce mercredi et privé de liberté

Entre le 7 et le 17 février derniers, 48 véhicules ont été dégradés dans la zone Secova, plus précisément dans le quartier d'Avister, dans le quartier de Hony et de Fêchereux en région esneutoise. L’auteur de ces dégradations, un homme de 38 ans, a été arrêté hier par la police. Il a été vu par plusieurs victimes et selon une autre victime, il était sous l’influence de l’alcool. Près d’un des véhicules dégradés, cet homme a perdu un couteau suisse, un gsm et sa carte d’identité ! Il est déjà connu de la justice liégeoise pour des faits semblables et il a aussi des antécédents judiciaires pour menaces et dégradations. Il est également soupçonné de vol dans l’un des véhicules avec vitre brisée. Malgré tous ces faits qui l’accablent, il nie toujours les faits.

Ce trentenaire a été déféré ce jeudi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt. Le parquet annonce que « d’autres preuves pourraient être apportées contre lui si des victimes supplémentaires venaient à se manifester ».