Oise: à 60 ans, la Mer de Sable replonge dans le western

Dans les années 1960, arriva un homme de cinéma, Jean Richard, qui avait joué Maigret pour la télévision. Il habitait Ermenonville, près de Senlis dans l’Oise, où il avait déjà créé un zoo. Il décida que ce serait là, dans la mer stampienne, que se situerait la Mer de Sable . Une sorte de Far West bordé de pins, où s’affronteraient des Indiens et des cow-boys, comme à la téloche, mais « pour de vrai ». On y trouverait aussi des univers chinois, mexicains, orientaux…

Antoine Lacarrière, directeur général de la Mer de Sable.

Soixante ans plus tard, cette langue de sable, une curiosité géologique en pleine forêt d’Ermenonville, est toujours louée par ses joyeux occupants à l’Institut de France. Le nom de Jean Richard, lui, n’évoque plus grand-chose pour le jeune public. Mais en ce soixantième anniversaire, le groupe Looping, nouveau propriétaire depuis 2015, est bien décidé à réparer cette injustice.

Les premiers décors imaginés par Jean Richard sont toujours là dans une ambiance Far West.

Depuis le 8 avril, jour de réouverture, les visiteurs découvrent le nom du créateur, auréolé d’une étoile de shérif, sur le porche d’entrée façon western. Un signe avant-coureur. Car à l’intérieur aussi, le parc, à grand renfort de bardage en bois sur les murs, a décidé d’en revenir aux origines du succès : le Far West. Tout un symbole. Le mythique Train des Sables, qui depuis 1967 slalome entre les dunes, ne s’était plus fait attaquer depuis 2015, sauf par des effets spéciaux. Il le sera donc de nouveau, comme au bon vieux temps, avec des bandits en chair et en os. « Ne manqueront que les chevaux, pour respecter la législation », précise la direction. La Ferme du trappeur (désormais le Ranch) fait également son retour. Côté spectacle (15 comédiens et 30 chevaux), la chorégraphie est de nouveau signée Georges Branche, acteur et cascadeur équestre. « Les gens consomment d’abord le parc pour se ressourcer au milieu d’un élément naturel. Mais ils se plaignaient que l’ambiance avait changé », explique Isabelle Cauët, responsable marketing.

Isabelle Cauët, responsable marketing, devant le Train des Sables de l’origine en 1963.

Le groupe Looping sort les sacs de la bank

Dans le grand Monopoly des parcs à thème, la Compagnie des Alpes, en 2006, avait racheté la Mer de Sable, dont elle avait confié la gestion à sa filiale Grévin et Cie. Les tipis indiens avaient disparu. « On était passé du western à un parc façon Indiana Jones », estime Isabelle Cauët. Toujours est-il que la Mer de Sable, moins bien identifiée que ses concurrents – Astérix à 6 kilomètres, Disneyland à 40 minutes – perdait des clients.