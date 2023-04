«Les immanquables»: pourquoi faut-il absolument voir «Sweet Tooth» sur Netflix? (vidéo)

Facile de passer à côté d’une série comme « Sweet Tooth », et pourtant… On vous explique pourquoi il faut la voir dans un nouvel « Immanquables » !

Au tour de « Sweet Tooth », dont la saison 2 arrive le 27 avril sur Netflix, de faire l’objet de notre série des « Immanquables ». « Sweet Tooth » est une fiction post-apocalyptique enfantine et poétique qui pourrait bien vous plaire… On ne vous en dit pas plus, découvrez tout de suite notre nouvel épisode des « Immanquables ».

Des séries, films ou émissions du passé comme du présent, qu’il faut absolument avoir vu ? C’est dans « Les immanquables », notre nouveau format vidéo original.