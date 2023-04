Action ouvre un nouveau magasin dans notre région le 29 avril

« Le choix de cet emplacement offre de nombreux avantages aux clients. Le magasin est proche des axes routiers et met à disposition 70 places de parking gratuites. De plus, les clients peuvent facilement combiner leurs achats chez Action avec une visite dans d’autres magasins : Lidl, Aldi, Carrefour Market et Colruyt, par exemple, se trouvent tous sur la même voie qu’Action », annonce la chaîne dans un communiqué.

Le magasin fait 886 m². Il est aménagé de façon moderne, avec un plafond ouvert, une nouvelle signalétique et 5 caisses. Et dispose d’un grand entrepôt de 146 m².

Joeri Sanders conclut : « La durabilité est depuis longtemps une priorité absolue pour Action. C’est pourquoi nous travaillons en permanence à l’amélioration et à la durabilité de nos produits et de notre empreinte carbone. Pour favoriser la qualité et la durabilité de nos produits, nous avons mis en place des programmes de circularité pour toutes nos catégories de produits afin d’en améliorer la composition, l’utilisation et la durée de vie. Nous travaillons activement sur les économies d’énergie : par exemple, 95 % de nos magasins sont déjà équipés d’un éclairage LED à faible consommation d’énergie. En outre, depuis le début 2022, tous les magasins Action du Benelux fonctionnent exclusivement à l’énergie renouvelable. Cela s’applique bien sûr à notre nouveau magasin à La Calamine. »