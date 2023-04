L’église de Loconville, dans l’Oise, qui a vu se marier Johnny et Sylvie va mal

L’image est entrée dans l’Histoire : Johnny Hallyday et Sylvie Vartan sortant main dans la main de l’église de Loconville, dans l’Oise. C’était le 12 avril 1965. Mais depuis trois ans, les choses ont bien changé, la célèbre église est… fermée au public. Plus personne n’y entre ou presque. Pas même Sylvie Vartan qui continue de venir se recueillir une fois par an sur la tombe de ses proches.

L’église est en mauvais état. En l’occurrence, les murs de la nef, construite à partir de 1 180, s’écartent, fragilisant ainsi la charpente. L’église s’ouvre de l’intérieur. « Nous avons fait procéder à des études de structure et sondé le sol : les inspections ont révélé que le cimetière aménagé autour de l’église fragilise les fondations. Et l’église s’ouvre en deux », résume le maire, Serge Steinmayer.

Si certaines collectivités font le choix d’abandonner purement et simplement leur édifice faute de moyen, Loconville n’a jamais envisagé cette solution. « Nous avons bien conscience qu’elles sont de moins en moins utilisées. Mais l’église, c’est un peu l’âme » de ce village qui ne recense… aucun commerçant, mais une école et une mairie en face de l’église.

Il est décidé de phaser le chantier en trois tranches. La première, inconditionnelle, estimée à environ 500 000 euros, décroche un soutien du Département d’environ 180 000 euros. Le maire espère « une subvention également de l’État » qui ramènerait la participation communale à environ 200 000 euros. Sur la seule première phase. « C’est 30 % de notre budget investissement », glisse l’élu, 76 ans, catholique, pas forcément pratiquant régulier, « mais vous savez, plus on se rapproche de l’échéance, plus on y croit ».