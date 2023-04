Du 8 au 12 mai, les stages et les Quartiers Libres de l’Eden occuperont toute la famille

Le Centre Culturel de Charleroi et le Centre d’Expression et de Créativité proposent à nouveau des stages à destination des jeunes et des adultes ! Trois stages de 5 jours pour expérimenter des techniques créatives proposées par des artistes de talent, autour de la thématique de l’équilibre et du déséquilibre.

Acrobates, trapéziste ou encore clowns miniatures… Les enfants de 8 à 12 ans pourront découvrir et expérimenter de multiples techniques : upcycling, dessin, peinture, sculpture en fil de fer, assemblage, mise en mouvement, mise en scène… Lors du stage « Fais ton cirque ! », animé par Daniele Bossi, ils découvriront l’univers de l’artiste Alexander Calder pour créer un mini-cirque.