Une MVP de 9 ans: les Chicago Bulls renversent les Raptors grâce… aux cris de la fille d’une star de la NBA! (vidéo)

La jeune fille a en effet poussé des cris stridents à chaque lancer franc de Toronto, de quoi déstabiliser le tireur. Résultat : la franchise canadienne en a raté 18 sur 36, soit un taux de réussite de seulement 50 %. En temps normal, leur taux s’élève à 78,4 %. « C’est beaucoup de ratés », a commenté l’entraîneur de Toronto, Nick Nurse. « On ne peut pas tous les mettre, mais si on en rate plus de 10 dans une partie, c’est difficile de gagner ».

Rapidement, des vidéos ont commencé à circuler où l’on peut entendre une compilation des cris de Diar, sacrée MVP de la soirée sur les réseaux sociaux. « À un moment, il y a eu un lancer raté, j’ai regardé derrière moi et je me suis dit : ‘merde, c’est ma fille qui crie ?’ », a confié DeMar DeRozan après le match. « L’autre jour, elle m’a appelé à la sortie de l’école pour venir au match face à Toronto. J’ai failli dire non parce qu’elle avait école. Elle a insisté. Elle voulait absolument venir ici et soutenir l’équipe. Je lui ai dit : ‘D’accord, tu peux manquer un jour d’école et venir au match’, et je suis content de l’avoir fait. Je lui dois de l’argent, c’est certain ».