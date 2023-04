«Erreur de communication», «0 sur 20 en gestion de bad buzz»: Guillaume Pley, ancien de NRJ, réagit aux accusations dont il fait l’objet, sa réponse ne fait pas l’unanimité

de videos

Depuis, de nombreux stagiaires évoquent des comportements inappropriés sur les réseaux sociaux. Les accusations sont parfois graves, et ne cessent de faire le buzz.

Des vieilles vidéos, dans lesquelles Guillaume Pley forçait des inconnues à l’embrasser ressortent, et ça n’arrange pas son cas…

Jusqu’ici silencieux, Guillaume Pley a réagi sur Twitter avec une mise en garde. « Des propos à caractère injurieux et diffamatoires sont colportés à l’encontre de Guillaume Pley de façon orchestrée et violente sur différents réseaux sociaux. Gravement mis en cause et de manière totalement infondée, Guillaume Pley ne peut laisser proférer de telles allégations contraires à son éthique et qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation », peut-on lire. Guillaume Pley « se réserve le droit de saisir les juridictions répressives pour faire valoir ses droits, contre tout auteur ou coauteur des publications litigieuses et de manière générale contre toute personne relayant ou commentant ces allégations mensongères ».