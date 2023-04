L’ITP de Court-Saint-Etienne fête ses 10 ans: l’occasion de souffler ses bougies avec une exposition unique

Créée il y a 10 ans, l’option Arts plastiques compte aujourd’hui une quarantaine d’élèves qui explorent et découvrent le domaine artistique et culturel en se plongeant dans différents univers tels que le dessin, la peinture, la sculpture… Cet enseignement axé sur le domaine de l’art a pour spécificité de développer l’autonomie, l’ouverture d’esprit et de comprendre de manière privilégiée la création artistique. Les œuvres exposées présenteront toute une variété de techniques et couvriront les 10 années de la section Techniques de Qualification Arts Plastiques.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre enseignement artistique. L’art est véritablement un vecteur de communication, de transmission et permet à nos élèves de s’exprimer à travers leurs talents », déclaire Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Enseignement.