Handball | Affaire Bocholt-Visé: les motivations de la Commission de Juridiction d’Urgence

La rencontre prévue lundi dernier entre Bocholt et le HC Visé BM avait été remportée, sur un score de forfait, par les Mosans. Mais les Limbourgeois avaient déposé une plainte à la Commission de Juridiction d’Urgence et ont obtenu gain de cause. La Commission de Juridiction d’Urgence de l’Union Royale Belge de Handball a en effet pris cette décision unanimement se basant sur plusieurs arguments qu’elle a communiqués :

Lire aussi Handball – Playoffs de D1 | Le match entre Bocholt et le HC Visé BM va finalement devoir être joué! >Toutes les parties impliquées ont une responsabilité dans cette affaire.

>Bocholt a agi par négligence en n’annonçant pas l’heure exacte du début du match à temps. L’argument selon lequel tout cela avait déjà été communiqué via les médias (sociaux) ne peut être accepté. La « notification » doit être faite selon les canaux appropriés et les médias sociaux n’en font pas encore partie. D’autre part, rien n’indique que le club ait tenté de perturber le cours normal de la compétition, pour quelque raison que ce soit, ou ait amené son adversaire à des difficultés insolubles. Le jour du match était connu longtemps à l’avance, seule l’heure de départ ne l’était pas. Bocholt ne peut être blâmé pour plus que la négligence ou le manque de professionnalisme.

>Visé n’est pas impliqué dans cette affaire, mais s’est avéré être le facteur déterminant pour mettre cette affaire à l’avant-plan. La date du match était déjà connue longtemps à l’avance, mais l’heure exacte de début ne l’était pas. Compte tenu du fait que les heures de départ de cette compétition sont réglementées dans des marges strictes, il est difficile pour le club de soutenir que la communication tardive de Bocholt lui a présenté des difficultés insurmontables ou a porté atteinte à ses intérêts. Dans ces circonstances, insister pour vouloir obtenir un score de forfait montre au moins une réticence à parvenir à une solution constructive, un manque total d’esprit sportif et un mépris pour le bon déroulement de la compétition. >La responsabilité de la Ligue. Ici, la question se pose de savoir s’ils ont suffisamment suivi le déroulement du championnat et n’ont pas pris de mesures pour corriger l’absence d’heure de début du match, soit au moins en se renseignant auprès du Sezoens Achilles Bocholt, soit en le publiant eux-mêmes dans l’OO. >En soi, on ne saurait reprocher au SG d’appliquer strictement l’article 613 D bis, notamment au vu de l’attitude du HC Visé BM. Dans sa position, le SG a peu de marge de manœuvre pour apporter des nuances dans l’application de ces règlements. Heureusement, maintenant que cette Commission a été mise en place à cette fin, elle peut le faire ; les règlements sont nécessaires et doivent être appliqués, mais il est entendu qu’ils doivent l’être dans le respect de la raison, de l’équité et la diligence. La Commission estime que ce n’est pas suffisamment le cas en l’espèce.