Felice Mazzù avant le choc wallon entre le Standard et le SC Charleroi: «Un match où il y aura le feu»

Ce vendredi à Sclessin, le Sporting va abattre une carte importante pour rester dans le top 8, dont il ferme actuellement la marche. Privé de joker après la décision de la CBAS de ne pas faire rejouer le match contre Malines, ils ont perdu un joker face à un concurrent direct. « Je peux vous en parler pendant des heures, ça ne fera avancer le schmilblick. Ma réaction, elle est neutre et inutile. On a deux matches à jouer et on va tout faire pour les gagner. On va tout donner pour essayer de se qualifier pour les Playoffs. Pour nous, il n’y a rien qui change. On doit simplement faire de bons résultats dans nos deux derniers matches », répond Felice Mazzù, peu disert sur le sujet.

Cela passe donc par une bonne performance au Standard, dans un choc wallon toujours très âpre. « C’est particulier parce qu’on sait que c’est un match qui tient très à cœur à nos supporters. C’est un match où il y aura le feu, avec de l’intensité et de l’ambiance. Et on est vraiment tous très excités, car on a tous envie de jouer ce match qui donne une atmosphère, une motivation différente. Les deux équipes sont dans une bonne dynamique. J’espère que cela se verra sur le terrain. J’espère qu’on va sortir LA prestation », poursuit le coach carolo.