Grand changement en Premier League: les sponsors maillots des sites de paris sportifs seront interdits dès 2026

La Premier League a annoncé avoir trouvé un accord avec les clubs concernant le sponsoring des sites de paris sportifs et des jeux d’argent. Dès la saison 20226-2027, ceux-ci seront interdits d’être sponsor principal et ne pourront donc plus figurer sur le devant des maillots des équipes du championnat anglais.

Actuellement, huit des vingt équipes de Premier League affichent le nom d’un site de paris en position central de leur vareuse. La Premier League se félicite d’être la première ligue sportive britannique à prendre cette mesure visant à réduire la visibilité des jeux d’argent. Néanmoins, ceux-ci pourront toujours être présents sur les manches des maillots ainsi que sur les panneaux d’affichage en bord de terrain.