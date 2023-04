Il traîne au sol et frappe sa compagne à Dour: elle l’excuse et écrit au juge pour faire annuler les poursuites!

Le couple arrive à domicile, Jackie au volant sous les coups de poing de son homme. A bon port, la dispute reprend de plus belle : il la sort de force de l’auto, la fait tomber, la traîne au sol, lui porte des coups de pied et de poing au visage, au ventre, aux jambes. Ses vêtements sont maculés de terre, son pantalon est arraché aux genoux.

Appelons-les Jack et Jackie. Le 25 novembre 2021, les deux tourtereaux s’en vont en voiture sur le parking d’un magasin à Dour, sur lequel ils croisent un couple d’amis. Ensemble, on boit, comme d’habitude… Et on se dispute. Jackie veut reprendre la voiture : il l’insulte. « Elle m’a arraché la clé des mains, elle m’a quasi renversé avec la voiture », témoigne Jack.

Détail navrant : Jack a remis le couvert. Car un mois et demi plus tôt, il a été condamné par la justice, à 10 mois avec sursis probatoire pour des faits similaires.

De nouveau au tribunal

Ce mardi, Jack se retrouvait donc de nouveau devant le tribunal du Hainaut, division de Mons, pour répondre de cette scène du 25 novembre 2021. Face à lui, Jackie, enceinte de huit mois, prend tout sur elle !

« L’avez-vous frappée ? » demande la présidente. Il n’en a pas souvenir. « Vous contestez ? » « Non… » Et : « Il faut être arriéré pour ne pas voir la situation en face ! » La juge : « Et il faut être arriéré pour remettre cela un mois et demi après une condamnation avec sursis probatoire ! »

Côté parquet, relevant le casier et l’échec des conditions probatoires de Jack, Laurie Mancuso requiert deux ans à son encontre. Jackie n’est pas d’accord. Déjà, en mai 2022, elle a écrit au juge d’instruction pour annuler la procédure judiciaire à l’encontre de Jack ! Motif : ses crises d’alcool à elle. Problème : ses traces de coups de ce soir de novembre correspondent à la scène décrite ce soir-là à la police…

Me Nathan Radelet plaide avec force que la situation de ce couple est compliquée, mais qu’il ne servira à rien d’infliger deux ans ferme à Jack. Il décrit la pathologie de l’alcool et de la violence réciproque des deux partenaires qui ivres, se tapent dessus et s’agressent. Évidemment, lui est du genre costaud, et elle toute menue…

Un traitement

Jackie a toutefois entamé il y a un an un traitement pour régler ses problèmes d’alcool, source première de tous leurs maux. « La peine maximale me semble excessive », plaide Me Radelet qui espère un sursis, simple ou probatoire, et la non-révocation du sursis des 10 mois. Ils resteront à deux : peu importe l’éloignement provisoire.

Problème : Jack a cessé ses rendez-vous avec l’ASBL Praxis, qui aide les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. « J’avais des problèmes aux genoux. »