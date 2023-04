Les pompiers de Dinant viennent en renfort de leurs collègues des Ardennes pour une fuite de gaz dans une école de Chooz

Il était peu avant 11 heures, ce jeudi, à l’école primaire et maternelle, lorsque les sapeurs pompiers des Ardennes venus des casernes d’Haybes et Revin ont opéré sur une légère fuite de gaz émanant du compteur de l’école maternelle et primaire de Chooz. Les pompiers français ont bénéficié du renfort des pompiers dinantais venus avec une autopompe.

Pas moins de 90 enfants ont été confinés, le temps des relevés effectués par GRDF. Une légère fuite a été constatée et réparée. L’école a ensuite pu reprendre ses activités.