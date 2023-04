Voici les brèves omnisports carolos

VTT

Le 7e VTT « Les Boucles » le dimanche 14 mai à Thuin

Après une édition 2022 ayant regroupé plus de 1.000 participants, le septième VTT « Les Boucles » aura lieu le dimanche 14 mai au départ de la Taverne de l’Abbaye d’Aulne à Thuin. Huit parcours (15, 20, 30, 35, 40, 50, 55 et 70 km) seront proposés. Les préinscriptions sont recommandées via le site www.vttlesboucles.com avant le mardi 9 mai. Le prix a été fixé à 6 ou 7 euros en préinscription et 8 euros sur place. Infos et contacts : Sébastien Brousse via l’adresse

infos@vttlesboucles.com. .

Volley

Fortunes diverses pour nos équipes de Ligue dames

Ce mercredi soir, Charleroi a remporté sa première victoire en playoffs pour le titre face à Oudegem, 3-2. C’est contre cette même équipe que les Carolos disputeront la petite finale pour la troisième place. En playoffs pour l’Europe, Tchalou a mal négocié sa dernière sortie de la saison en s’inclinant 1-3 devant Genk.