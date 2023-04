Réaménagement de la place du Marché-aux-Poissons de Mons: donnez votre avis

Pour son projet de réaménagement de la place du Marché-aux-Poissons, la Ville de Mons donne la parole aux citoyens en ouvrant une enquête à laquelle chacun peut répondre. Selon la Ville, ce réaménagement est indispensable à l’amélioration du cadre de vie de nombreux riverains et passants. Ce questionnaire est complètement anonyme, tout le monde est libre de donner son avis. Il permettra ainsi de définir collectivement les actions et projets à mettre en œuvre pour réaménager au mieux la place.

Dans cette enquête, les questions sont variées. On retrouve en premier lieu la perception actuelle de l’endroit qu’elle soit positive ou négative et l’état de satisfaction par rapport à certains éléments tels que les trottoirs, la végétation, le stationnement des voitures ou encore l’éclairage. Ensuite, on arrive aux désagréments, aux éléments perturbateurs du lieu et de ses alentours avant de passer, à l’inverse, à ses atouts.