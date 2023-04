Enquête sur l’intelligence artificielle: l’UMons interroge 240 médecins

Les médecins généralistes sont de plus en plus intéressés par l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de leur pratique. C’est ce qu’indique mercredi une enquête menée par la Chaire IA et médecine générale de l’UMons, en collaboration avec l’hebdomadaire médical Medi-Sphere et AI4Belgium, une organisation qui vise à établir une stratégie pour l’utilisation de l’IA dans le pays.

L’étude a été menée via un questionnaire auprès de 240 médecins belges, dont 41,3 % de francophones et 58,7 % de néerlandophones.