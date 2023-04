Volkswagen n’abandonne pas le thermique

La marque tchèque a en effet annoncé hier par communiqué qu’elle était désormais en charge du développement de tous les moteurs essence du Groupe VW. Les ingénieurs Skoda continueront donc à travailler sur les moteurs essence MPI (sans turbo) et TSI (turbo). En revanche, pas un mot sur les diesel TDI. Cela montre que nous avons tous tendance à lire les news un peu en diagonale.

Logique

Car en apprenant il y a quelques mois que VW avait décidé de ne plus investir dans le développement de nouveaux moteurs thermiques, il a été vite fait de confondre la marque et le groupe. Surtout dans le contexte d’interdiction du thermique (désormais avortée) de la part de l’Europe. Mais le marché automobile, c’est bien plus que l’Europe. Et il est finalement tellement logique qu’un groupe d’ampleur mondiale ne se tire pas une balle dans le pied en tournant totalement le dos à l’essence. Oui, VW arrête le développement de ces moteurs, mais une autre marque du groupe reprend le flambeau. Dans le communiqué de Skoda, de tous nouveaux moteurs sont même évoqués. Autant dire que si la sauce électrique ne prend pas aussi bien que certains l’espèrent, et si, comme on peut l’imaginer, des percées technologiques permettent de produire des carburants synthétiques à prix raisonnable, le groupe VW sera prêt à réagir. Comme la plupart des autres groupes, d’ailleurs.