Fini les frais déraisonnablement élevés sur les factures payées en retard: vous recevrez désormais un premier rappel gratuit et les frais de recouvrement seront plafonnés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mercredi, la commission Économie et de la Protection des consommateurs de la Chambre a approuvé un texte qui rend obligatoire un premier rappel gratuit lors d’un retard de paiement, ainsi que le plafonnement des frais. Le texte devrait maintenant être approuvé rapidement en séance plénière et entrer en vigueur d’ici les vacances d’été.

Oublis « meurtriers »

C’est un projet dont on parle depuis longtemps. Il avait déjà été approuvé par le conseil des ministres en octobre 2022. « On peut contracter une dette, oublier de payer, ne pas recevoir à temps sa facture et se retrouver très vite avec des frais supplémentaires exorbitants à devoir rembourser », nous expliquait alors le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS).