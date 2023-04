Alfa Romeo célèbre les 100 ans du label Quadrifoglio

Au printemps 2023, quatre Alfa Romeo RL se présentent à la Targa Florio, alors considérée comme l’une des plus grandes courses du monde. Elles sont confiées à Antonio Ascari, Enzo Ferrari (oui, lui-même), Giulio Masetti et Ugo Sivocci. Malgré son talent et ses compétences techniques, ce dernier était un peu poissard, et trainait une image d’éternel second. Le Poulidor automobile de l’époque, en somme. Pour conjurer le sort, il fit peindre à l’avant de sa voiture un grand carré blanc, et dans ce carré, un trèfle à quatre feuilles. Bonne idée, car il remporta la Targa Florio et, au passage, offrit sa première grande victoire à la jeune marque Alfa Romeo. Depuis, l’emblème porte-bonheur est indissociable des Alfa les plus performantes.

100 exemplaires

Voilà donc l’évènement que célèbre l’édition limitée « Quadrifoglio 100° Anniversario » des Giulia et Stelvio. Produits à 100 exemplaires chacun, ces modèles commémoratifs sont évidemment basés sur les versions Quadrifoglio, dont le moteur V6 2.9 litres gagne au passage 10 ch, soit un total de 520 ch. Autres caractéristiques : un échappement Akrapovic encore plus expressif, des jantes « 5 trous » typiquement Alfa, un différentiel arrière au réglage un peu plus agressif, calandre et coques de rétros en carbone, carbone également pour les finitions intérieures, habillage cuir/alcantara à surpiqûre dorée, broderie spécifique sur la planche de bord, et bien sûr une version commémorative du blason Quadrifoglio sur les ailes avant. A noter que ces modèles profitent des récentes mises à jour des Giulia et Stelvio, notamment les nouveaux phares intelligents LED, et le tableau de bord numérique. De jolis collectors en devenir…