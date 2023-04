Bentley Continental GT Le Mans Collection : 20 ans après…

Pendant toutes les années passées sous la domination de Rolls-Royce, de 1931 à 1998, Bentley était restée absente de toute compétition, notamment des 24 Heures du Mans, où la marque avait écrit sa légende. Quand VW a repris Bentley en 1998, l’un des premiers projets fut de renouer avec le succès dans la Sarthe. Le prototype Speed 8 fait ses premiers tours de roue en 2001 et en 2003, elle s’impose aux 24 Heures, et décroche la 6ème victoire de Bentley.

Numéro 7

La voiture en question porte le numéro 7, chiffre qu’arbore fièrement la calandre de celle qui honore aujourd’hui cette victoire, la Continental GT Le Mans Collection. Et ce n’est pas le seul clin d’œil. Il y a évidemment la teinte Verdant Green et la bande blanche, identiques à celles du proto de 2003. Sur la planche de bord en carbone, devant le passager, on observe six couronnes de lauriers, représentant les 6 victoires mancelles de Bentley. Dans le bas de la console, la petite horloge n’est pas graduée de 1 à 12, mais de 1 à 24. Enfin, le détail qui tue : dans l’un des petits cadrans de la planche de bord, trône une demi-soupape du V8 de la Speed 8. Seule note dissonante dans tout cela : le moteur sous le capot est le W12. Le V8 n’aurait-il pas été plus indiqué ? Soit. La « Le Mans Collection » sera proposée en coupé comme en cabrio. Et devinez combien il y aura d’exemplaires de chacun ? 24, évidemment.