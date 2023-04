«Obsession»: beau-père… et plus si affinités, une série torride à ne pas manquer sur Netflix

Après en avoir émoustillé plus d’un(e) avec « Sex/life », dont la deuxième saison a enregistré 43 millions d’heures de visionnage en trois jours et qui ne sera pas renouvelée pour une saison 3, Netflix sort à nouveau la carte de l’érotisme avec « Obsession », une série qui s’annonce on ne peut plus sulfureuse. Et pour cause !

de videos

Lire aussi «Sex/Life»: Netflix prend une décision sur l’avenir de la série

On y suit William, un éminent chirurgien londonien incarné par le séduisant Richard Armitage (vu dernièrement dans « Intimidation », sur Netflix). Lequel va rapidement tomber sous le charme de l’énigmatique Anna (Charlie Murphy, « Peaky Blinders »), qui n’est autre que la fiancée de son fils !