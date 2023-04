Le 29 avril Noa Sans H sera à l’Eden pour la soirée de lancement de son EP «Adulte»

Le 29 avril, Noa franchit une nouvelle étape de son rêve. La jeune artiste carolo viendra présenter son EP « Adulte », à l’Eden, lors d’une soirée de lancement. Un EP 100% Carolo (il a été enregistré à l’Atelier/M) et un événement gratuit, en remerciement pour toutes les personnes qui l’ont soutenue et pour toutes celles qui voudraient découvrir cette pépite du terroir.

Noa sans H, de son vrai nom Noa De Sutter, est une carolo auteure-compositrice-interprète de talent. Et pourtant, qui aurait pu prédire que cette jeune femme de 22 ans se consacrerait à la musique ? Durant son enfance, on lui diagnostique des nodules sur les cordes vocales et on lui interdit de chanter au risque de perdre sa voix. C’est à force de travail, de persévérance et de passion pour la musique qu’elle surmontera cette épreuve.

Lire aussi À Gosselies, un distributeur de pizza automatique assure le service 7 jours/7, 24 heures/24: elle est servie chaude en 3 minutes

Dès son plus jeune âge, Noa souhaite utiliser la musique comme un journal intime. Elle y raconte ses propres histoires et confie ses chagrins, ses amours et sa vie. Quelques années plus tard, elle sort six singles et puis un EP.