Alexander De Croo et la N-VA exposent leurs divergences sur l’avenir de l’État en pleine séance plénière de la Chambre

« C’est un peu cynique », a réagi Alexander De Croo. « Votre parti n’a encore rien réalisé dans ce domaine. Zéro. Rien. Pour un parti dont c’est la raison d’existence, c’est quand même triste », a-t-il ironisé. Et de poursuivre : « jamais vous n’êtes parvenu à conclure des accords à ce sujet. Vous avez fait perdre énormément de temps à notre pays… et vous envisagez de le refaire après les élections en nous enfermant dans des négociations qui dureront des mois et des mois. Nous, nous employons une autre méthode. Vous voulez faire éclater ce pays, nous voulons le faire fonctionner », a-t-il conclu.