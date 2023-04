Donald Trump de nouveau entendu par la justice à New York dans une affaire civile

Dans cette affaire civile, la procureure générale de l’État de New York Letitia James intente un procès à Donald Trump et à trois de ses enfants, leur réclamant 250 millions de dollars de réparations pour des fraudes fiscales et financières dans l’évaluation des actifs du groupe.

« Je me rendrai dans le centre-ville (de New York) pour rencontrer une raciste qui a laissé fuiter que je serai là à 9H30 », a écrit Donald Trump à propos de la procureure, élue sous l’étiquette démocrate et qui est afro-américaine.