En vacances, en festival, à la mer… toujours joignable grâce aux réseaux 4G et 5G ! Quoi de plus embêtant que de ne pas avoir de réseau sur son smartphone ? Que ce soit pour contacter ses amis, ses enfants ou tout simplement se divertir, une bonne couverture réseau 4G et 5G est importante pour beaucoup d’entre nous.

Par Orange

Quand on parle de réseaux 4G et 5G, on met souvent en avant la rapidité du réseau, le fait de pouvoir jouer en ligne aux meilleurs jeux ou encore la possibilité de travailler de chez soi. Mais il y a une chose dont on parle le moins, peut-être parce que c’est sous-entendu, c’est leur couverture !

99,8% de la population belge couverte

Prenons par exemple le réseau d’Orange. 99,8% des Belges ont accès à son réseau 4G, et le réseau 5G est en constante expansion. Vous avez ainsi accès au réseau 5G dans 12 villes belges et d’ici fin 2023, 40% du territoire sera couvert. Le petit plus, c’est que le réseau 5G d’Orange couvre la grande majorité de la Côte, lieu de vacances de nombreux Belges. De La Panne à Knokke-le-Zoute, vous pourrez profiter d’un réseau 5G optimal pour bien profiter de vos vacances, que vous les passiez à la plage, à vélo, en randonnée ou même en festival. De quoi rassurer les parents par la même occasion…

Toujours joignable à tout moment…

Un réseau 4G qui couvre tout le pays et un réseau 5G rapide et optimal, cela veut dire que vous pourrez utiliser votre smartphone et que vous serez accessible à tout moment, peu importe ce que vous faites. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été à un concert, un match de foot, un festival et que le réseau ramait et qu’il était impossible d’envoyer le moindre message pour retrouver vos amis ? Tout cela est désormais terminé grâce à la 5G d’Orange. Et petit plus pour les parents qui ont tendance à stresser quand leurs petits bouts sont en camp de jeunesse ou que leurs ados sont en festival, l’opérateur couvre la plupart des grands événements et festivals en Belgique avec la 5G. L’avantage de tout ça ? C’est que vous pourrez également les joindre à tout moment pour prendre de leurs nouvelles, et vous rassurer aussi. Bon, rien ne dit que vos enfants seront ravis de recevoir autant d’appels non plus…

… si on le veut vraiment !

Les adultes en profiteront également bien entendu : du Doudou à Werchter en passant par Couleur Café, Dour ou encore le GP de Spa-Francorchamps, vous n’aurez pas à vous soucier de joindre vos amis, de partager des photos, des vidéos et des réels sur vos réseaux sociaux… ou pas. Un petit moment tranquille dans la tente entre deux sets qui ne vous intéressent pas ou pour tout simplement éviter la grande foule et vous reposer ? Prenez une petite pause rapidement sur votre smartphone pour regarder un film ou une série en ligne, jouer à des jeux vidéo ou « malheureusement » regarder ses e-mails professionnels. C’est aussi ça la 5G, surtout quand on utilise un réseau 5G primé !

