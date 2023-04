Il menace son colocataire avec un couteau de chasse à Liège: il a été ramené à la raison

Ce mercredi, un jeune homme de 25 ans s’est énervé et a saisi un couteau de chasse pour menacer un de ses colocataires. Il semble que depuis quelque temps le climat soit tendu entre les deux protagonistes.

Le jeune homme a été interpellé par la police et déféré au parquet de Liège ce jeudi matin. Il est en aveux et a regretté son geste. Le magistrat lui a rappelé la loi et ce qui était autorisé ainsi que les peines encourues s’il recommençait un tel acte.