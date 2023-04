30 minutes de bouchons pour arriver à Verviers à cause du chantier sur la E40, entre Battice et Welkenraedt: «C’est l’enfer!»

Comme de nombreux automobilistes, cela fait donc deux jours que j’arrive en retard sur mon lieu de travail. Partir de Liège et arriver à Verviers, ça commence à être le parcours du combattant ! J’ai d’abord tenté de partir un peu plus tôt, en espérant régler le problème. Mais les bouchons ont à nouveau remporté la bataille.

30 minutes. C’est le temps que j’ai passé dans les bouchons ce jeudi matin, en partant de Liège pour arriver à la rédaction de La Meuse, à Verviers. Soit le double du temps habituel. L’auteur de ce méfait : le chantier qui a débuté ce mercredi 12 avril sur l’autoroute E40/A3 entre Battice et Welkenraedt vers Aachen. Mais il faudra s’armer de patience, car le chantier – et les nombreux problèmes de circulation qui vont avec – devra durer deux mois.

Autre solution qui s’offre à nous, malheureux automobilistes : chercher un itinéraire bis, et contourner le plus possible les gros ralentissements. Mais renseignements pris auprès de la police, prendre une autre route n’est pas forcément une bonne idée…

Les véhicules sont à l’arrêt. - B.B.

« Certains prennent un itinéraire bis, mais les petites routes et surtout les nationales sont bondées, elles ne sont pas prévues pour absorber autant de véhicules. Le trafic est ralenti, les heures de pointes sont toujours problématiques. »

Seul conseil: prendre son mal en patience. - M.DP.

« Même le réseau secondaire par les nationales est bloqué. Que ce soit la nationale 3 ou près de la station de Barchon », note la police de la route de Battice.

Raymond Lausberg, inspecteur à la police de Battice, confirme : « La nationale 3 est déjà très occupée en général, mais si on rajoute une centaine de véhicules qui essayent de contourner les bouchons, ça devient compliqué. »

Sur les réseaux sociaux, d’autres automobilistes expriment déjà leur ras-le-bol. « C’est déjà l’enfer cette autoroute-là », écrit l’un. « Un vrai cauchemar les trajets », s’exclame un autre. « Entre Liège centre et l’autoroute, je m’éclate ! »

Au vu de la situation, il n’y a donc pas de miracle, et malheureusement pas grand-chose à faire. Il vaut mieux anticiper les bouchons et partir bien plus tôt que prévu en fonction de sa destination et éviter au maximum les heures de pointes. Et surtout : prendre son mal en patience.

Un chantier en plusieurs phases

Pour rappel, ce chantier a pour objectif la réfection des revêtements de l’autoroute entre Battice et Welkenraedt, sur 6 km en direction de l’Allemagne. Les couches supérieures des revêtements des bretelles de l’échangeur de Battice (E40-E42) doivent également être rénovées.

Les travaux se découperont sur plusieurs phases afin de limiter les impacts sur la circulation, et dureront deux mois. Un mois de travaux est prévu entre Battice et Thimister, vers Aachen. La circulation y sera maintenue sur une seule bande.

Un autre mois est prévu pour réaliser des travaux entre Thimister et Welkenraedt vers Aachen. La circulation sera également maintenue sur une voie, basculée à contresens sur les voies accueillant habituellement les véhicules se dirigeant vers Liège. Enfin, certaines bretelles de l’échangeur de Battice devront être fermées pendant 3 week-ends.