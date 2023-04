« C’est un carnage à l’heure de pointe, on pense à déménager »: files, coups de klaxon, bus, livraisons, le boulevard du Nord à Namur mis en sens unique est un cauchemar pour les riverains (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’y a pas que l’avant de la gare de Namur qui est perturbé par le chantier de transformation de la place de la Station et du boulevard Ernest Mélot. À l’arrière de la gare, le boulevard du Nord est mis en sens unique à partir du boulevard de Merckem vers le rond-point de Bomel. Cette mesure de circulation est effective depuis le 13 mars et durera un an, le temps des travaux de l’autre côté des rails.

Deux mois. Deux mois auront suffi à rendre fous certains riverains. « À l’heure de pointe, c’est un carnage », résume Estelle Bigneron, qui habite et travaille sur le boulevard du Nord. « On pense à déménager. »