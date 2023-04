La vie des communautés amérindiennes projetée au Delta de Namur

Du 15 avril au 11 juin, le Delta de Namur présente « The Land and the Unfolded Map », une installation du duo belgo-luxembourgeois Brognon Rollin, qui questionne la destinée des communautés amérindiennes à l’intérieur de la société états-unienne contemporaine.

Depuis plus de 15 ans, le duo formé par David Brognon et Stéphanie Rollin, construit une œuvre sur plusieurs supports s’inscrivant dans l’histoire de l’art minimal et conceptuel. L’installation faite au Delta, deux nouvelles vidéos réalisées en novembre 2022 et février 2023 aux États-Unis, seront présentées. Celles-ci s’intéressent à des communautés d’Américains natifs, indiens et alaskains, vivant dans la région de Los Angeles.