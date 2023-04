Le conseil communal de Dinant vote le maintien de l’éclairage public les week-ends entre minuit et 5 heures

Mardi soir, le conseil communal de Dinant a voté pour le maintien de l’éclairage public durant les week-ends, entre minuit et 5 heures du matin. Une décision qui intervient après la fin des mesures d’extinction, qui duraient jusqu’au 31 mars dernier. Depuis lors, le conseil devait se décider entre plusieurs scénarios proposés par l’opérateur de réseau Ores.

« Soit nous gardions l’éclairage ouvert en permanence », explique le bourgmestre dinantais, Thierry Bodlet. « Soit on le maintenait fermé toute la semaine entre minuit et 5 heures. Ou alors, on ne le gardait ouvert que les week-ends entre minuit et 5 heures. »