Le château de la Royère de Néchin organise un week-end médiéval: une escapade vieille du XVᵉ siècle

Pour la deuxième année consécutive, l’ASBL Château de la Royère organise, en collaboration avec Tempus Medielys et les Guides de Mouscron, un week-end au cœur de la vie de château. Animations, musées, saynètes ou encore taille de pierre… De nombreuses activités qui plairont à chaque chevalier et princesse de la Wallonie picarde. Si 530 visiteurs ont été comptabilisés l’année passée, les bénévoles ont espoir de réitérer l’exploit pour cette édition 2023. « Ce fut un gros succès l’année dernière et pour cette nouvelle édition, on espère que ce soit au même niveau », confie Jean-Michel Bahor, vice-président de l’ASBL.

Sauver un patrimoine Bien que l’année précédente, l’événement était gratuit à l’occasion de la journée du patrimoine, pour cette réédition, l’entrée est à 4 euros. « Je n’aime pas voir notre patrimoine se dégrader », témoigne Vince Toulot, bénévole de l’association du Château. « Même s’il ne reste plus grand-chose aujourd’hui, ça reste un château impressionnant qui nécessite des fonds pour sa sauvegarde » explique le jeune homme. Ce château unique en Europe, par ses dix faces, est à l’abandon depuis plus de 800 ans. Et l’ASBL s’est donnée comme objectif de consolider ce qu’il en reste, dans un but de conservation de l’histoire et de préservation du patrimoine médiéval néchinois.

Des activités pour toute la famille Sur place, vous retrouverez des tentes-musées dans une ambiance moyenâgeuse pour y découvrir les différents corps de métiers de l’époque : calligraphie, épicerie, ébénisterie… Mais aussi une initiation au tir à l’arc et des démonstrations de couleuvrine et scopette. Bien sûr, le tout recouvert d’armures et d’hydromel.