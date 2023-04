«Une première en Belgique»: premier feu vert à la création d’un Conseil pour l’élimination du racisme à Bruxelles

Ce nouveau Conseil pour l’élimination du racisme sera installé au sein de l’organe de concertation sociale bruxellois Brupartners, le 1er janvier 2024 au plus tard, selon la mandataire PS.

À l’instar du Conseil bruxellois pour l’Égalité entre les femmes et les hommes et du Conseil bruxellois aux personnes en situation de handicap, cette nouvelle instance sera chargée d’émettre des avis et recommandations sur toute question relative à la lutte contre le racisme en Région de Bruxelles-Capitale, sur demande du gouvernement ou de sa propre initiative.